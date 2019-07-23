醫病》東方人乳癌發生年齡比歐美早10年 醫師教「五功」預防

2019-07-23 17:16

〔記者蔡思培／台北報導〕癌症是107年北市十大死因首位，其中又以乳癌、子宮頸癌最威脅女性健康，且東方人乳癌發生年齡比歐美國家早10年。醫師提醒女性朋友，平常要養成均衡飲食、規律運動、維持理想體重、適度釋放壓力、遠離菸酒等致癌風險因子，透過「五功」防癌。

北市衛生局今與財團法人台灣癌症基金會共同辦理「開心篩 粉樂送」婦癌篩檢活動，邀請主持人陶晶瑩、資深媒體人陳文茜一同喚醒女性對婦癌的意識。萬芳醫院腫瘤內科醫師賴基銘指出，105年共有1萬2672名女性罹患乳癌，平均每天約35人診斷出乳癌。而且東方人乳癌發生年齡比歐美國家早約10年，確切原因還在研究，不過可能跟東方人飲食、塑化劑攝取量相關。

賴基銘提醒女性，平常要注意均衡飲食、規律運動、維持理想體重、適度釋放壓力，並遠離菸、酒等致癌因子。他指出，女性定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。衛生局也呼籲女性，每3年至少應接受1次子宮頸抹片檢查，可以降低7成子宮頸癌發生率及死亡率。

北市衛生局即日起推出「開心篩 粉樂送」婦癌篩檢活動，去年未接受乳房X光攝影檢查且年滿45到69歲或二等親（外祖母、祖母、媽媽、姊妹、女兒）內曾罹乳癌的40到44歲的台北市民，及106年至今未接受子宮頸抹片檢查的30到69歲台北市民，即日起至10月31日至特約醫療院所或參加北市12區健康服務中心婦癌篩檢活動，將可獲得1張刮刮卡，有機會獲得萬元禮券。

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