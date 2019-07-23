「吃」竹筒飯不是素養課！ 師帶學生繪製「孤狗地圖桌遊」

2019-07-23 17:31

〔記者林曉雲／台北報導〕「阿里山學校最常做的教學活動是竹筒飯，從1年級到6年級都教竹筒飯，但備料和烹煮都是由老師完成，學生參與程度不高！」HIVE1.0教師團隊今天在全國教育局處長會議分享「素養導向」教學案例，老師范姜淑雲直指「這是吃竹筒飯的課程，不是探究與實作。」團隊帶著阿里山6所小校學習素養課，設計出「我的孤狗地圖」、「蚊風而逃」、「取水男孩」等課程。

12年國教課綱強調「素養導向」課程改革，外界很難理解「素養」如何教學，中央課程與教學輔導諮詢教師許綉敏、范姜淑雲等9人組成的HIVE1.0團隊，帶領嘉義縣阿里山區域的6所小學共同備課，一起設計出4個跨領域素養課程。許綉敏老師強調，素養導向課程的重點，是要讓學生們透過有系統的學習，來解決生活中可能遇到的問題。

以「我的孤狗地圖」為例，團隊老師帶領學生去探究「人們會選擇那些動物作為寵物？」、「哪些因素影響人和寵物的關係？」、「好客為何會成為校犬？」及「如何減少流浪狗之間的衝突？」學生不只要認識動物的特質和習性，也要採訪調查飼養意願，訪談校犬好客及飼養者，統計校園周遭社區的流浪犬等，還要進一步分析各國寵物飼養條例，擬定關懷流浪犬方案，最後繪製出「我的孤狗地圖桌遊」，讓學生從探究中，培養出閱讀理解等能力，最後要在生活中強化實踐，進行義賣快閃行動、捐贈動物之家的義賣文創品，以及創作捐贈動物之家的line貼圖等。

「課程從來不簡單！」台東縣錦屏國小校長徐淑委介紹以食農教育創生校本課程，雨鞋和筆電可同時共存，食農教育可以很科技，也可以很接地氣，小朋友種小黃瓜，不只是栽種，也要能探究小黃瓜，並創作各種食農教育的藝術品。

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