《廢藝齋集稿》作者爭議半世紀 中研院士黃一農：就是曹雪芹

2019-07-23 17:08

［記者洪美秀／新竹報導］中國清代小說家曹雪芹除寫巨作《紅樓夢》，也留下8冊的書稿，這樣的謎題，由清大歷史所特聘講座教授黃一農，利用大數據破解了。下週將到中國發表的黃一農，今天搶先在清大公開研究成果，黃一農說，曹雪芹確實是爭議半世紀之久8卷工藝書稿《廢藝齋集稿》的作者，他不僅找到書稿中3名人物，也證實他們都與曹雪芹有間接直接關聯。

黃一農說，紅樓夢這部文學小說，除述說清代官場及市井小民的生活，裏面有很多工藝類的介紹，像是服裝、畫作、器皿及生活娛樂等，都是曹雪芹的研究心得，曹雪芹不僅是小說家、更是風箏達人、園林大師及烹飪名廚；還極富人道精神，曾寫工藝教材來幫助身障者學習一技之長。

透過黃一農的e考據，曹雪芹這位才子得以被看見，且他還發現曹雪芹就是《廢藝齋集稿》的作者，而他這些年，也寫超過60篇的曹雪芹研究論文，在中國及台灣都有發表。

其中他發現，《廢藝齋集稿》是1套共8冊的工藝書，記載刻印、風箏、編織、製模、織補、印染、園林及烹飪等8門技藝。其中《南鷂北鳶考工志》記述製作各式肥燕、瘦燕、比翼燕、雛燕風箏的步驟方法，並附墨線圖、彩圖、歌訣等，似乎讓人得以想像《紅樓夢》第70回賈寶玉放風箏的場景。

黃一農說，這套工藝書最早在1943年被發現，且是由日本人收藏帶回日本，至今已不知下落，而如今已100歲的孔祥澤曾手抄過這套工藝書，他為解開《廢藝齋集稿》是曹雪芹所著，還到中國找孔祥澤訪問，且結合大數據的「e考據」來調查此書是曹雪芹所著的真實性。

黃一農說，他透過《廢藝齋集稿》中的風箏書稿中追查脈絡，找到書中所提的國舅鈕公」的真實身分就是乾隆母親的弟弟―承恩公伊松阿，而伊松阿的後輩也與曹雪芹的表姪聯姻，證實確與曹雪芹有關聯。

此外，也找到書中所提別號子龢的「過三爺」就是雍正二年中舉的過秉鈞。而第三位人物「惠敏」也證實與曹雪芹有互動，都顯示這本已失傳的工藝書《廢藝齋集稿》確實是曹雪芹所著。

黃一農結合傳統文史考據及大數據科技的「e考據」進行考據，破解文史懸案，也查出《種芹人曹霑畫冊》是曹雪芹真跡等，透過大數據資料及嚴謹的考證，終讓不少歷史懸案有了真相。

由理工轉文學的黃一農，清大物理系畢業後，取得哥倫比大學天文學博士學位，卻一頭栽入科技史研究，更獲得中研院院士名銜，更因研究紅樓夢，成為紅學的權威，此次發表的論文，更破解半世紀之謎，深具研究貢獻。

黃一農說，他能破解文史著作，不是靠指紋或DNA，而是大量閱讀及統整，再透過大數據的輔助，爬梳古人的地緣、親友、同鄉、同科、師生等關係網，從而讓文史著作得以重現。

黃一農說，下週將赴北京慶賀孔祥澤先生百歲大壽，將以此發現作為祝壽禮，更期待《廢藝齋集稿》有一天能重現於世，得見曹雪芹留下的工藝傑作。

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