苗栗醫院攜手超商 打造長照服務員休憩充電站

2019-07-23 17:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕政府積極推動長照政策，許多居家照服員每日外出訪視社區長輩，但近來烈日當頭，照服員在外奔走十分辛苦，衛生福利部立苗栗醫院與統一超商（7-ELEVEN）合作，結合icash2.0卡及員工識別證，使照服員可於28家超商內享有消費優惠並稍作休憩，成為另類「社區辦公室」，讓照服員充飽體力繼續服務。

苗栗醫院代理院長李永恒與統一超商公司中一區營業部苗栗區區經理黃文裕今早共同主持，宣布「長照尖兵社區支援站」正式啟動，苗栗地區共28家7-ELEVEN正式成為照服員的充電站。

李永恆表示，苗栗醫院每天約有75名合格照服員，到府服務455位失能長輩，但他們常頂著烈日或暴雨穿梭於各社區，許多人忙於工作無暇返家用餐，也缺乏可暫時歇腳喘息的場所，遂在統一超商支持下，攜手打造友善照顧服務員的支持系統。

李永恆說，苗栗醫院將採購icash2.0及儲值現金，結合印製成員工識別證，供照服員可依此證至合作的7-11超商享受消費優惠，並在舒適冷氣空間飲食、稍作休息，充足體力後再繼續服務。

黃文裕不僅樂見超商成為長照尖兵社區支援站，也欣然表示，能夠提供照顧服務員工作友善環境，成為另類社區辦公室，不僅善盡企業公益責任，也對社區長輩略盡貢獻。

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