開心大聲唱歌！新竹市里集會所伴唱機全部合法可公播了

2019-07-23 17:21

［記者洪美秀／新竹報導］到里集會所或活動中心唱歌不用再擔心公播版權問題了。新竹市長林智堅今天宣佈，市府已協助各里集會所及活動中心將170部卡拉OK機全面更新為合法內容，且花費97萬元經費支付各集會所的卡拉OK機公播費用，解決伴唱帶公開播出的授權問題，明年起也會持續編列相關預算，讓喜愛唱歌的市民及阿公阿嬤不用煩惱，可以開心歡唱了。

市府民政處表示，經濟部智慧財產局規定，在全台活動中心、里集會所裡提供民眾點歌演唱，包括購置或租賃電腦伴唱機、灌錄新歌的歌曲重製及民眾點歌演唱的公開演出，都需要取得授權才屬合法，導致全台各縣市都出現村里活動中心被要求需支付公播費，才可取得合法授權公開歡唱。

民政處表示，市府已陸續完備兩階段工作，包括啟動全面盤點，將竹市170部電腦伴唱機，已由專車、專人協助將所有公有伴唱機回復原廠設定，每個集會所都可取得6000多首合法歌曲；此外，市府也替民眾解決卡拉OK版權困擾，動用第二預備金投入約97萬經費，支付竹市集會所及活動中心內的合法伴唱機的年度公播費。

林智堅今與多名里長和市議員高歌「你是我的兄弟」和「憨人」等歌曲，強調市府團隊努力就是要讓長輩們歡喜唱歌，更安心唱歌，如今所有的公播帶都已合法，歡迎市民朋友相揪來集會場所唱歌，不用再擔心版權問題了。

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