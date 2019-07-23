國教院首度啟動新舊課綱學力調查 1.2萬名學生受測

2019-07-23 16:54

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱預計今年8月上路，從小一、國一和高一開始，但新課綱的成效如何？國家教育研究院首度啟動「新舊課綱學生」學力長期大調查，預計以10年時間、投入1億元，針對同一批學生進行調查。舊課綱升國二學生6千人在今年5月已做過測驗，新課綱升國一學生6千人則在明年5月施測，初期約200所學校、1萬2千名學生受測。國教院強調是建立資料庫，不是考試，學生可自由選擇是否參加，但能優先體驗多媒體電腦素養導向評量，提前掌握未來測驗發展趨勢。

國教院測驗及評量研究中心主任任宗浩說明，國教院「台灣學生成就長期追蹤評量計畫」，是想要更了解新課綱和舊課綱學生的學習成果，過往學術調查多是橫斷式在單一時間針對某些對象作調查，而沒有長期追蹤式的調查，因此國教院啟動「新舊課綱學生的學力表現」長期追蹤調查，是要作為未來修訂和制訂相關政策的依據，也是建立學生學力成長資料庫，並找出影響學生學習的重要因素，了解老師教學和學生學習成果之間的因果關係。

任宗浩表示，調查對象是由電腦隨機抽出一所學校的一個班級，調查內容包括學生核心素養學習成就，從中文閱讀、英語文、數學、自然科學、社會等5個領域中，每個學生只會被抽考2個領域、一個領域約30題，也會針對家長和教師進行問卷調查，但此調查不會針對個別學生，資料無法辨識個人，學生不需要準備，平常心應考即可。

任宗浩也說明，新課綱學生會從國一追蹤到高三，升上不同高中會被打散，目標是至少有3分之1學生是追蹤調查，而舊課綱學生則是調查到畢業，高中則以問卷方式追蹤，對參與學生的好處是，此調查是與教育部第一手溝通平台，替教育部進行全身性體檢，對重要政策有所貢獻，學生也將優先體驗多媒體電腦素養導向評量，提前掌握未來測驗發展趨勢。

任宗浩舉例說明多媒體電腦素養導向評量，例如英文科考法可能是讓學生閱讀法式甜點店的網頁，然後要學生根據預算和人數，寫信給老板預訂餐點，除了英文能力外，也跨或到數學和邏輯能力。

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