爭取第15屆亞太蘭展主辦權 台南市府團隊出征

2019-07-23 15:40

［記者王涵平／台南報導］爭取第15屆亞太蘭展舉辦權，市長黃偉哲指派副市長許育典率團前往馬來西亞，希望以台灣國際蘭展成功經驗能順利爭取亞太蘭展在台南舉行。

第13屆亞太蘭展將於7月24日至28日在馬來西亞古晉市舉辦，展期期間評選出2025年第15屆亞太蘭展主辦城市。台南市長黃偉哲特派副市長許育典偕同台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘及秘書長曾俊弼前往爭取第15屆亞太蘭展舉辦權。

南市農業局指出，今日為2025第15屆亞太蘭展主辦權的會議報告討論日期，特聘台大園藝系教授張耀乾擔任報告演講者，積極爭取2025年亞太蘭展在台南舉辦。

農業局指出，每3年舉辦1次的「亞太蘭展」為亞太地區最著名國際性活動，以會議與展覽並行的形式，吸引各國專家學者、業者及遊客前往觀展，預估今年參展國將多達40國。

農業局指出，台南舉辦台灣國際蘭展已15年，為國際三大蘭展之一，辦展實力在國際間有目共睹。7月26日為2025年「第15屆亞太蘭展」申辦城市公布日，相信台南挾著蘭花產業聚集地、數十年舉辦蘭展經驗及極佳的城市風貌，定能成功爭取。

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