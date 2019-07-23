去除「與惡」污名標籤 精障者辦藝術展

2019-07-23 15:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕最近熱門影集「我們與惡的距離」道出精神障礙者與疾病奮鬥過程及面臨的人生困境，衛生福利部八里療養院與新北市政府合作，推出「跨越障礙、看見希望」特展，展出精神障礙者與失智症長輩的藝術作品，希望社會大眾了解患者復健過程的努力，去除污名化與標籤化。

衛福部八里療養院院長張介信表示，藝術除了可以展現康復者的才華，也是表達與溝通的良好媒介，透過藝術有助於認識人內在真誠的面貌。為鼓勵精神障礙者與失智症長輩參與社區融合，八里療養院附設中和社區復健中心及中和失智據點，協助患者日常生活與工作訓練，盼改善社交能力，並安排休閒生活。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，精障個案和失智長者為了展覽認真準備，會場中的打卡翅膀是用藥物外殼黏貼完成，希望患者展翅飛翔、改善症狀。

在「我們與惡的距離」劇中飾演精障者應思聰的林哲熹及導演林君陽到場分享拍片經驗。林哲熹說，症狀穩定的精神障礙者如同其他慢性病人一樣，也能和大家一起生活與工作，出院後進入社區復健中心、康復之家、精障朋友會所或職業重建中心等，習得一技之長，從工作中獲得成就感，透過多元的復健團體，幫助病人與家屬蛻變為「康復者」，回歸社區。

「跨越障礙，看見希望」展覽即日起至8月12日，在板橋435藝文特區光復館、華翠館展出，假日有網美打卡、作品導覽與有獎徵答等活動，免費參觀。

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