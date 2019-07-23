800萬印製《鎮志》被丟回收場賣3元！

2019-07-23 15:01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所歷時6年、斥資千萬重修竹南鎮志，共印製3萬本《正文卷》發送給鎮內各家戶，但卻有許多鎮民不領情，認為不實用又占空間，於是大量鎮志淪落資源回收場，每本要價500元的精美叢書報廢只剩不到3元，竹南鎮公所表示，若民眾不需要可交付里長，由公所收回後保存，陸續供有心人索取。

《重修竹南鎮志》為前任鎮長康世儒核定，繼任鎮長康世明任內完成，內容包括正文、研究、史料、地圖、事典、編年等6大卷共30冊，公所共編列800多萬印刷及運送費，印製3萬本《正文卷》贈送給各家戶。

但有許多鎮民反映書籍厚且不實用，近來鎮內的資源回收場更出現大量被當廢紙丟棄的精美鎮志，一本要價500元的書籍報廢變賣還不到3元，不僅回收業者大嘆可惜，許多文史工作者也直呼心疼。

現任鎮長方進興呼籲，若民眾不想要鎮志，可將書籍就近送交里長，公所將收回後妥善保存，未來可轉贈給其他有需要的民眾，避免造成觀感不佳。

但也有文史、教育工作者力挺公所美意，認為鎮誌記載在地人物史事，居民透過認識歷史才能建立認同感，進而珍惜在地文化資產，隨意丟棄十分可惜。

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