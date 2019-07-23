礁溪遠雄悅來飯店工地赫見「小山」 民眾憂影響居住安全

2019-07-23 15:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕遠雄集團投資30億元，在宜蘭礁溪五峰旗風景特定區興建五星級旅館，但工程開挖的土石，在工地內形成一座小山，且工地鄰近得子口溪，地方民眾憂心土石恐隨豪雨沖刷入溪，影響居住安全；礁溪鄉代會主席游見璋指出，若遠雄不盡速改善，不排除發動抗爭；對此，縣府表示，已請施工單位針對民眾意見，限期改善並回覆。

遠雄2008年以礁溪遠雄悅來大飯店之名，接手五峰旗風景區的豐富五峰旗旅館及春秋礁溪酒店的開發案，兩件開發案於去年10月通過環評審查。豐富五峰旗規劃50間房、春秋酒店則有5棟建物，合計95間房間，兩案投資額約近30億，已在去年動工。

不過，最近基地進行基礎開挖工程時，挖出的大量土石堆置在工地內，且堆置地點鄰近得子口溪，引發地方民眾憂慮，擔心目前正值颱風汛期，若堆置土石沒做好處理，碰到豪雨沖刷，後果恐不堪設想。

礁溪鄉代會多名代表接獲民眾陳情，今邀集縣府到基地旁現勘，盼縣府要求遠雄針對居民意見改善。游見璋指出，他們歡迎大型企業進駐礁溪開發，但施工同時應保障居民安全。

他說，工程開挖的近萬立方公尺土石推成小山放在溪畔，「每次下雨看得心驚膽跳」；且動工以來，工地周遭道路時常出現龜裂，工程車、轎車停放在狹窄五峰路，更造成地方交通大打結，民怨接近沸騰。

由於民眾陳情多次，礁溪鄉代會要求鄉公所行文縣府，針對民眾陳情檢討改進，但未獲縣府回應，游見璋批評，鄉公所行文2次給縣府，卻未積極針對居民意見改善，若縣府再不積極作為，不排除發動抗爭。

對此，縣府表示，堆置土方是基礎開挖時清出，未來會用於基礎回填使用，目前已請施工單位在10天內針對民眾意見改善，並陳報主管單位查核，若期限內未改，會依建築法勒令停工。

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