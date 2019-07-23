家附近有水稻田、豬舍 日本腦炎再增3例

2019-07-23 14:53

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增3例日本腦炎，分別居住於桃園市觀音區、台中市太平區、彰化縣和美鎮，其中，台中市個案感染地為彰化縣竹塘鄉，目前均住院治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增3例日本腦炎包含2男1女，介於50歲至70多歲，均無日本腦炎疫苗接種紀錄，發病日在7月5日至15日之間，普遍有發燒、嗜睡、意識不清等症狀，但同住者無疑似症狀，經查個案住家或活動地周邊有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險場所，其中，台中市個案感染地為彰化縣竹塘鄉。

林詠青提醒，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，提醒住家或活動地周邊有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險場所，要注意防蚊措施。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，往年6至7月為日本腦炎疫情高峰期，今年至今已累計15例病例，以高雄市4例最多，其次是嘉義市、屏東縣、台中市、彰化縣各2例，嘉義縣、新竹縣、桃園市各1例。

另外，疾管署也公布台南市新增1例本土登革熱，為南區興農里50多歲女性，近期無出國史，平時活動地以住家及利南市場為主，7月21日出現發燒、頭痛症狀，就醫通報經檢驗確診感染登革病毒第二型。

疾管署統計，今年累計59例本土登革熱，包含高雄市44例、台南市15例；另有241例境外移入，為近10年同期最高。

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