又撞了！ 沙鹿奪命長下坡 貨車追撞自小客

2019-07-23 14:41

〔記者張軒哲／台中報導〕奪命下坡又車禍了！台中市沙鹿區向上路長下坡屢傳追撞車禍，今天上午一輛大貨車疑因煞車失靈，追撞前方自小客車，導致自小客車女駕駛輕傷送醫，肇事原因有待警方調查釐清。

今天上午向上路6段往台中港方向下坡路段，一輛大貨車追撞前方自小客車，有駕駛在臉書PO文無奈指稱「又來了！」警方指出，上午10時左右，65歲廖姓大貨車駕駛，行經向上路6段下坡路段疑因煞車失靈，廖男旋即往左閃，仍不慎撞上前方轎車，58歲童姓女駕駛受傷送醫，事故原因有待調查。

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