台中斥資上千萬元 整治外埔區廍子、三崁及虎尾寮段等邊坡

2019-07-23 14:44

〔記者歐素美／台中報導〕水利局今年斥資上千萬元，整治外埔區廍子、三崁（忘憂谷）及虎尾寮段等邊坡，目前廍子段邊坡改善已完工，三崁段（忘憂谷）邊坡改善工程進度也達6成，虎尾段邊坡改善日前也發包動工，預計年底即可全部完工，有效防止邊坡土石持續滑落，保障住戶及遊客等安全。

水利局水利保持工程科長梁宇升表示，外埔區位於大甲溪與大安溪之間，為典型河階地形，因大雨沖刷，使得原駁坎坡面受到破壞，其中，廍子段456地號（鐵山里崁頭）國有山坡地，邊坡坡度近90度，植生不易，逢雨造成邊坡土石持續滑落，崩塌嚴重，危及上方民宅安全，市府斥資300多萬元整治，以邊坡噴漿方式進行改善，下方則以石籠將結構穩固，今年初動工施作，5月完工，保障民眾安全。

梁宇升說，外埔區除了廍子段外，三崁段1069等地號（忘憂谷）及虎尾寮段701地號等兩處邊坡，也崩坍影響下方遊客等安全，其中，目前兩處皆已進入施工階段，預計年底完工，提供居民安全的居住環境。

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