青少年也要當心！17歲染腸病毒重症 少見併發肝炎

2019-07-23 14:19

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布上週新增3例腸病毒重症，包含北部2歲男童、南部2歲女童，以及北部17歲男性，其中，17歲個案為今年年齡最大的腸病毒重症個案，再次提醒民眾，雖然5歲以下族群是腸病毒重症高危險群，但5歲以上仍有感染併發重症風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，17歲青少年個案先是出現發燒、疱疹性咽峽炎，並有四肢無力、呼吸困難、血氧低下等狀況，甚至併發肝炎、肺炎，確診感染克沙奇A6型，所幸住院治療3週後，症狀獲改善已順利出院；由於其同住家人無腸病毒疑似症狀，研判可能在社區中遭到感染。

林詠青指出，通常克沙奇A6型併發重症風險較低，出現肝炎情況也不多，因此此個案較少見，再次提醒，雖然5歲以下族群是腸病毒重症高危險群，但5歲以上仍有感染併發重症風險。

至於其餘2名2歲幼童個案，林詠青說明，均是先出現發燒、疱疹性咽峽炎，大約3至4天後有肌抽躍情形，併發腦炎，確診腸病毒71型，所幸經治療後，症狀改善也已順利出院。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，上週國內腸病毒門急診就診共計1萬6299人次，較前一週略降5.4%，已過高峰，但仍在流行期內。今年累計22例腸病毒重症，以感染腸病毒71型15例為多，其他分別是感染腸病毒D68型2例，以及克沙奇A6型、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

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