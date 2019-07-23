海大與暖暖高中簽合作備忘錄 推動海洋人文課程

2019-07-23 14:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立暖暖高級中學今天下午與國立台灣海洋大學簽署合作備忘錄，雙方共同推動「海洋人文科技研究課程計畫」，希望透過一系列的課程，讓學生能夠真正找到自己的興趣，引領高中生進入海洋領域發展。

簽約典禮在海洋大學行政大樓第二演講廳舉行，由暖暖高中校長甘邵文與海洋大學校長張清風代表簽署合作備忘錄，正式啟動海洋人文科技研究課程計畫，將由海大進行系統性的課程規劃，強化高中生探索與研究能力，讓暖暖高中學生能夠銜接到大學教育階段，為基隆培育在地的海洋人文科技人才。

張清風表示，「海洋人文科技研究課程計畫」共有生命科學暨生物科技學系、運輸科學系、輪機工程學系、水產養殖學系、環境生物與漁業科學學系及海洋觀光管理學系等6個學系參與，暖暖高中學生可以依照自己的興趣選讀專業研習課程，並進入研究室進行實作與實驗課程，增強海洋人文科技之創新能力。

海洋大學從今年3月開始，針對暖暖高中學生試辦海洋人文科技研究課程，共有20位暖中學生到海大進行為期12週之課程。參與課程同學有志一同的表示，到海洋大學來上課才發現過去對海大的刻板印象是錯的，這裡並非只是學習養魚、接觸海運業及漁業的大學，而是運用科技去收集數據分析資料並加以研究的科技型大學。

張清風強調，希望透過海洋人文科技研究課程激發同學對學習的興趣，讓同學正視高中基礎學科學習的重要性，了解課本的知識不只是死背的理論，而是在生活及實驗中必須具備的基礎能力。

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