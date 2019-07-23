不放煙火鞭炮 宮廟省錢捐助學校體育班訓練費及營養金

2019-07-23 14:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不放煙火鞭炮，正在建廟的虎尾慈龍宮省錢捐學校助學，今天捐贈虎尾高中25萬元作為該校體育班訓練費及營養金，特別鼓勵孩子勇於參賽只要能拿下全國競賽前三名，就請選手吃烤大豬再送獎金。

虎尾慈龍宮主委林進元、擔任慈龍宮文教基金會首席顧問的雲林縣議員黃美瑤今天專程拜訪虎尾高中，送來25萬元現金，並鼓勵在暑假中仍認真集訓的體育班選手，為大家加油。

虎高校長薛東埠、祕書吳學偉及體育班教練代表回贈感謝狀，體育班孩子也把感謝的話寫滿一大張卡片送給林進元等人，氣氛熱絡。

林進元強調，該宮2年多來捐助超過10所雲林縣內學校、加上救助雲林家扶等弱勢團體，捐款超過1000萬元，未來還是會持續行善，把錢捐給真正需要幫助的人，傳送幸福。

林進元說，一路在外縣市打拚多年的他，深知弱勢家庭的艱難，正在建廟的慈龍宮幕後有許多默默行善、低調、不願曝光的善心人士，希望把這些來自社會各界的愛分享更多人，鼓勵孩子在田徑場上勇奪佳績，只要有好表現通通有獎。

黃美瑤對於體育班孩子放暑假，仍到校接受加強集訓，相當感動，鼓勵大家好好學習，由虎尾慈龍宮當他們的後盾。

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