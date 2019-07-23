5位女藝人分赴5鄉開唱 台東089演唱會首次下鄉辦

2019-07-23 14:24

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府舉辦多年的089演唱會已成為年度重要音樂盛會，今年突破以往的商業演唱會模式，要到5個鄉辦理，並結合部落既有慶典或活動，首場將於27日在東河國小上演。

台東文化處今天邀這5個鄉到藝文中心介紹各自活動特色，每一場都有主秀藝人，其中參與本次巡演的江明娟、高蕾雅及于櫻櫻等3位藝人出席，歡迎民眾下鄉聽演唱會。

縣長饒慶鈴表示，「089」演唱會連續舉辦4年，舉辦地點都以台東市為主，為了讓其他鄉鎮的民眾也能夠有更多的機會可以參與，今年將下鄉巡迴，透過在地創作歌手與線上藝人的搭配展現不同的音樂能量，與在地活動產生加乘效果。

文化處指出，第一場將於7月27日在東河鄉，搭配「727親愛情繫東河瑪洛阿瀧暨農特產展售活動」，藝人蔡閨主秀；第2場8月7日卑南鄉演出藝人為實力唱將江明娟，搭配卑南族初鹿部落文化成長營；第3場8月23日延平鄉，演出藝人為城市創作女聲吳汶芳，配合延鹿東驅音樂祭；第4場10月25日海端鄉，演出藝人為尾音歌后于櫻櫻，配合海端鄉長青運動會；最終場12月7日在金峰鄉，將邀請到鄒族女生高蕾雅演出，搭配「我是峰子」同樂會。

各場次將於會後安排20位幸運民眾與當場次演出藝人拍照簽名，只要在活動現場拍下任意相關照片並上傳至個人臉書即可與當場次演出藝人拍照，現場立刻將照片印製出來請藝人簽名。

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