大雅壩仔藝術童玩節 中市27日見

2019-07-23 13:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅壩仔藝術童玩節，將於本月27日在 大雅區三甲巷舉行！主辦單位表示，今年擴大規劃傳統草棚市集、廟口童玩、童玩文化館、竹水槍清涼區等4大主題區，除有竹水槍、翹翹板等傳統童玩DIY，並有挫冰、糖葫蘆、棉花糖、爆米花等古早味小吃，定時免費發送。

大雅區公所今天舉行壩仔藝術童玩節記者會，為即將到來的活動暖身，副市長楊瓊瓔、大雅區長馬宗佑、立委洪慈庸特助張麗娜等皆出席，還有來自越南、中國及墨西哥等多國的國際志工參與。

負責的大木文創公司執行長張樸勻表示，大雅壩仔藝術童玩節今年擴大舉辦，將分4個地點進行，其中，「傳統草棚市集區」是將原本社區的髒亂點整理後，搭建草棚及舞台，將提供農特產品等展售，還有各項表演及摸彩活動；永和宮前廣場則打造「廟口童玩區」，提供尪仔標、彈珠、陀螺等古早味童玩，供民眾體驗；「童玩文化館」則收藏有數百樣國內外童玩，當天將開放民眾免費體驗；位於橫山里長辦公室前的「竹水槍清涼區」，則可體驗早期古井打水及竹水槍等遊戲。

民眾參與活動即有機會抽獎，獎品包括布袋戲偶及古早味彈珠台等，憑兩張7、8月發票，並可體驗竹水槍等童玩DIY，並將定時提供古早味剉冰、葫蘆糖、爆米香、棉花糖等供民眾免費品嘗。

主辦單位表示，民眾開車前往，車輛可停放在中科橫山公園、橫山里辦公室前、橫山活動中心及第四公墓等4處，停車位約可容納500輛車；但當天目標是吸引上萬人到場，搭乘大眾運輸可免塞車，如豐原到台中榮總的220公車及台中火車站至橫山的37公車，在橫山站下山即可。

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