新北租金補貼開放線上申請 每月最高補助4000元

2019-07-23 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市住宅補貼即日起至8月30日受理申請，今年首次開放線上申辦，包括租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，其中租金補貼名額為1萬3000戶，數量全國最多，每人每月最高可領取4000元補助。

市府城鄉發展局表示，租金補貼申請人須為中華民國國民，符合年齡限制，包括年滿20歲、未滿20歲已結婚或未滿20歲，已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家者。

此外，家庭組成條件須具備下列其中一項，包括有配偶者、與直系親屬設籍於同一戶者、單身年滿40歲者、父母均已死亡，戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者，以及已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家，未滿25歲者。

家庭所得限制方面，今年租金補貼每人每月平均所得標準由原本2萬1578元放寬為2萬1,999元，每人動產限額低於11萬2500元，家庭不動產限額低於543萬元，且租賃的住宅應坐落於戶籍地的所在縣市。

城鄉局表示，今年住宅補貼的申請方式採紙本及線上申請兩種方式並行，線上申請在申請網站填寫基本資料，並依類別上傳相關文件即可完成。此外，市府臨櫃申請於受理期間每週三晚間開放夜間服務至晚上8點。

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