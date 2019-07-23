治療癌症利器「質子治療機」 長庚醫院試驗我衛星抗輻射程度

2019-07-23 11:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕治療癌症的利器「質子治療機」也能拿來測試衛星耐輻射度！

長庚醫院和國研院太空中心今天宣布簽署合作協議書，長庚團隊用高能質子機來模擬太空環境，來測試國內自主開發的太空電子元件的抗輻射測試。

質子治療機是長庚醫院數年前引進的機器，它可在特定深度釋放大量能量，但可精準針對癌症腫瘤的位子精準打擊，降低周邊正常組織的輻射傷害，且可直接攻擊癌細胞，目前已收治超過兩千名病患，治療的癌症種類包括食道癌、頭頸癌、腦癌等。

國研院太空中心指出，太空等級的電子元件開發中，它們的「抗輻射」能力在太空發展中是很重要的課題，因為太空中有非常多輻射和高能粒子照射在衛星的矽晶片上，造成不可預測的電流，改變電子元件的信號、造成系統功能失常。

太空中心指出，這問題輕則須讓衛星重新開機、重則讓電子元件損壞，衛星就無法執行任務；太空中心以往在送衛星前都要把電子元件送往歐美國家測試，但這拉長了研發時程、且所費不貲，增加研發成本。

太空中心指出，雖然電子元件都有降低輻射影響的保護設計，但最好的策略是模擬類似太空的險峻環境先行測試，挑選出具抗幅射的電子元件，才能保證衛星在太空中正確可靠的執行太空任務。

目前規劃在地面利用高能質子束進行模擬電子元件的抗輻射測試，是一項很好的驗證方式。

長庚醫院引進的質子治療機是最先進的腫瘤放射治療技術，除了治療癌症外，還配置了第五間照射室「粒子物理暨照射核心實驗室」，當作研究用途，可提供穩定的射數和更具彈性的照射條件做抗輻射測試。

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