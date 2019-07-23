熱氣球前的感動告白... 三寶媽感謝病母讓遊客紅了眼眶

2019-07-23 11:16

［記者王秀亭／台東報導］「愛要及時、勇於說出口。」身為3個孩子母親的朱婉怡，趁母親還能出遊時，帶著患有帕金森氏症及輕度失智的母親，到台東看熱氣球，彌補過往為家庭不曾遊玩的歲月，也能留住最後回憶，朱婉怡在數千名遊客面前，對母親大喊「我愛你」，溫馨的親情告白惹人淚崩，主辦單位感動之餘，讓十多顆熱氣球同時噴火，為母女加碼一場小小光雕秀。

在台東鹿野高台的台灣國際熱氣球嘉年華屢屢成為民眾圓夢之地，帶著一家老小從高雄到台東的朱婉怡，行前透過熱氣球嘉年華官方粉絲專頁私訊主辦單位，表示63歲母親3年前確診為非典型帕金森氏症，且逐漸失憶、身體僵硬退化，家人想趁母親還能走動的機會，四處走走。

朱婉怡說，鹿野高台的熱氣球色彩繽紛，希望媽媽的記憶裡，可以留下與女兒、孫子們一起欣賞的回憶，經過1個月的籌畫，及親友協助下，終於坐上火車加上天公作美，如願成行。

為讓媽媽在還沒完全失憶前，記得女兒的親情告白，朱婉怡在上千名遊客面前，拿起麥克風，對母親說，生了3個小孩才知道為人母的心情與辛苦，媽媽是非典型帕金森氏症，生命可能隨時結束，兒時是母親牽著她的手走人生之路，如今換女兒牽著母親的手到處走，不要把女兒忘記了。

朱母當場開心地直說女兒貼心又孝順，許多在場遊客聽到朱婉怡的深情告白都紅了眼眶，主辦單位為讓朱母對女兒孫子陪伴的熱氣球之行留下深刻回憶，特地通知所有熱氣球飛行員，集體點亮噴火器，加辦一場熱氣球小光雕。

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