澎湖警察文物館被迫遷移五德 文資局遭質疑「撿現成」

2019-07-23 11:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本位在馬公商港台華輪碼頭出口的澎湖警察文物館，由於被文化部文資局相中，向縣長賴峰偉爭取設立「水師館」，迫使警察文物館遷移至五德人力訓練中心，引發澎湖民眾不滿，認為文資局只會在澎湖「撿現成」。

建於西元1900年，原為日治時期「馬公水上警察官吏派出所」，由於年久失修曾經受列為待拆除的官署建築；2007年官政哲擔任警察局長，重新整修為警察文物館，並設有「觀光警察」駐點提供文物解說服務，而展示的警察史料多達200餘件，從早期的文獻資料、舊式制服、手搖式警用電話、手持式幅射探測器、日警配刀、戶籍資料等。

2018年文資局在警察文物館對面郵便局，設立水下考古站，並宣稱2006年起委託中央研究院展開台灣周邊海域水下文化資產系統性普查，10多年來發現澎湖海域蘊藏著非常豐富的水下文化資產，歷經明、清及日據時代，具體目標物有71處，其中4艘沉船遺址具重要歷史。同時也相中警察文物館，計畫成立澎湖水師館。

經過文資局向縣長賴峰偉爭取，警察文物館移往五德人力訓練中心，今日正式揭牌，但五德位置較為偏遠，同時必須經過申請才能進入參觀，不如馬公鬧區方便，且文資局每次都撿現成，以現有場館進行改裝，卻漠視澎湖多年來希望爭取設立水下博物館的心聲，將珍貴出水文物留在澎湖，成為重要的觀光資源，讓澎湖民眾感到不滿。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法