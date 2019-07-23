常疲倦、貧血要當心 恐是「骨髓分化不良症候群」

2019-07-23 11:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣35歲劉姓男子，近年常出現疲倦、貧血等症狀，一開始他認為是工作勞累而不以為意，不料1個月前突然昏倒送醫，經骨髓檢查確診為「骨髓分化不良症候群」。苗栗市大千綜合醫院血液腫瘤科主任黃明立，該病多好發在5、60歲，像劉男這麼年輕就發病的個案是比較少見的。由於其症狀不易察覺，以及有些病人會抗拒抽骨髓的檢查，因此常延誤治療。

血液腫瘤科醫師黃明立指出，「骨髓分化不良症候群」是因染色體老化或突變，使骨髓幹細胞無法製造正常血球，導致造血功能異常。若問題出現在紅血球，會出現倦怠、沒體力、易喘等症狀；白血球則會經常發燒、感染；血小板就會容易出血及瘀青。由於早期的症狀輕微，如：貧血、頭暈、倦怠、體力不佳等，常不易察覺，且不少民眾會自行補充鐵劑或葉酸，反而延誤診斷。若長期未接受治療，有2、3成的機會惡化成血癌，甚至有病人尚未惡化就因敗血症而離世。

黃明立表示，目前治療方式有3種：1.支持性照護：給予適當輸血，避免貧血造成體力衰退或血小板下降出血。若因白血球過低而引發感染時，需用抗生素治療以免敗血症危及生命。2.低強度治療：給予去甲基化藥物治療。3.高強度治療：高劑量化療與造血幹細胞移植。目前行政院衛福部及健保署已核准皮下注射的甲基化藥物，不少病人接受治療後有明顯的改善，也提高生活品質。

黃明立強調，「骨髓分化不良症候群」初期不明顯，但若出現前述的症狀千萬別輕忽，務必及早就醫並配合相關檢查，才能給予適當的治療，降低造血罷工的衝擊。

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