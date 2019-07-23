苗縣阿斌哥攜手企業連4年捐百萬 千名學生受惠

2019-07-23 10:37

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣阿斌哥大愛協會與在苗栗縣設廠的艾姆勒車電公司董事長林啟聖，今天捐贈100萬助學金給苗栗縣政府，已連續4年捐贈，林啟聖說，個人力量有限，盼藉以拋磚引玉，希望其他企業行有餘力，也能回饋社會，成為社會正向力量。

為幫助苗栗縣清寒學子，苗栗縣議會副議長李文斌設立的阿斌哥大愛協會訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」以照顧就讀苗栗縣國民中小學清寒學生，減輕他們在教育費上的負擔，從2016年開始與企業攜手捐贈苗縣府100萬元，今年是第4年，已超過千人次弱勢學生受惠。

阿斌哥大愛協會今天偕同及艾姆勒車電公司及彩雲社會福利慈善事業基金會再次捐贈100萬元，給苗栗縣145所學校清寒學生，由縣長徐耀昌代表接受，會中由董姓及陳姓學生代表出席接受捐贈助學金，該2名學生皆不畏逆境仍在校表現優異。

阿斌哥大愛協會榮譽理事長李文斌表示，協會2009年創會11年來，捐贈全縣無力安葬者的喪葬費已超過7000萬元，感謝捐助企業及社會善心人士及志工，有錢出錢、有力出力，未來會繼續行善，關懷社會邊緣人及弱勢團體。

徐耀昌指出，盼藉由此次的善舉喚起社會大眾對弱勢學生的關注，並期許受捐助的學生，將來事業有成，能回饋社會，讓愛心永續傳遞、循環。

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