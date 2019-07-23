病危狼瘡患者九死一生 33次離心式血漿置換術救命！

2019-07-23 10:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕41歲的陳女士於2005年確診罹患全身「紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus，簡稱SLE）」，長期服藥控制病情，去年底因工作忙碌未規律服藥而發病，連續數日發燒，出現嚴重貧血、腸胃道出血等症狀，經台北慈濟醫院風濕免疫科主任陳政宏收治。5個月住院期間，陳女士歷經巨細胞病毒血症侵害、各器官出血衰竭等詭譎多變的狼瘡病程，甚至面臨裝置葉克膜維持生命的危機，在醫療團隊33次離心式血漿置換搶救治療後，總算平安出院，參與的醫護人員們也開心歡送她。

陳政宏說，全身性紅斑性狼瘡是一種自體免疫細胞自我攻擊全身各器官組織的慢性發炎性疾病，台灣至少有1萬人以上罹患紅斑性狼瘡，每年發生的新增病例約為400人到1600人，其中又以15至45歲的女性為好發族群，比例約占90％。紅斑性狼瘡的病情多變，有時發病狀況又猛又急，陳女士住院5個月中，各式突發狀況頻生，幾度徘徊生死之間，醫療團隊除了不斷解決出血問題，並運用免疫製劑如類固醇，來抑制狼瘡的活躍，還須趕緊控制巨細胞病毒血症的感染問題。

而免疫製劑會讓病人抵抗力下降，進而減低巨細胞病毒血症的治療效果，所以很難下重藥治療，形成免疫治療的瓶頸，面臨無藥物治療空間的棘手狀況，只能用一次又一次的血漿置換來救病人。

他指出，病人本身已接受大劑量的類固醇治療；或是極度狼瘡發作，有肺血管炎、腸胃道血管炎，造成出血不止狀況；身體合併有嚴重病毒血症，在免疫治療上已無治療空間等，都是血漿置換的適應症，血漿置換的原理是將病人的血透過機器離心作用，把血球與血漿分離，再將裡面會造成發病的激素（刺激性的物質）、有毒細胞激素，以及自體免疫抗體、免疫複合物等完全清除，之後將新鮮血清與病人原始血球混和後，回送到病人體內，透過這樣密閉系統，達到血清血漿置換，用以控制活躍的狼瘡侵犯身體。

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