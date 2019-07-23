神秘調查局別有洞天！還新接這個特殊任務

2019-07-23 10:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處7月中旬接獲法務部調查局通報，位於新店總局園區內出現罕見白耳畫眉鳥，經動保處人員前往勘查，證實豐富生態園區內確實有3級保育白耳畫眉，動保處也請調查局在不驚擾鳥類的情境下，協助觀察鳥況生態，讓總局園區的銅牆鐵壁，成為保育這些稀有珍禽的最佳庇護所。

調查局總局給人神秘印象，一般人難以其洞天，動保處人員接獲通報前往，竟意外發現調查局隱密的庭園內別有洞天，在無人刻意打擾下，園區充滿鳥類、蛙鳴叫聲，草木繁盛，充滿生物多樣性。

調查局長呂文忠說，同仁在2、3年前於園區休憩時發現漂亮的白耳畫眉停棲在樹梢，在辦公室5樓都可以聽見牠的嘹亮叫聲，觀賞牠在枝頭跳躍，是同仁在繁重公務當中最具療育的休閒時刻。

呂文忠說，調查局設址時，就決定將大片綠地保留，其中南洋杉、楓香、白千層、梔枝等大樹皆保存下來，又於園區設有水池造景，無心插柳意外造就野生動物的庇護場地，水池內有貢德氏赤蛙棲息，園內鳥種眾多，綠繡眼、金背鳩、白鶺鴒、翠鳥等常見其芳蹤，甚至還曾出現過保育類黃鸝，至少15種鳥類出現紀錄，每年也會有黑冠麻鷺前來築巢，今年幼鳥雖已長大離巢，但樹上的鳥巢還存在著，另亦曾發生領角鴞誤闖辦公室，有驚無險飛離的情景。

動保處長陳淵泉說，調查局位置坐落瑠公公園旁，周遭緊鄰獅頭山及新店溪河畔，加上中華路的楓香大道，調查局幾乎不受干擾的庭園，成為周遭野生動物最好的棲息地，因此動保處也協請調查局繼續維持，雙方會互相交流分享保育經驗。

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