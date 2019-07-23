今持續高溫悶熱 北台及各地山區提防大雷雨

2019-07-23 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日各地大多還是多雲到晴的天氣，中南部及東半部依舊有局部短暫陣雨或雷雨的可能，主要還是留意午後熱對流發展；氣象局特別提醒位在下風處的北台灣地區，有大雷雨發生的可能，外出活動、行車請注意安全，連日降雨，山區也請留意土石鬆動、溪水暴漲等現象。

溫度方面，氣溫仍高，白天高溫普遍在32度以上，北部地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫可達34、35度，紫外線指數也偏高，外出活動請注意防曬並多補充水份。

空氣品質部分，今日中部以南空品區位於迎風面，擴散條件較佳，空氣品質普遍良好；中部至雲嘉南沿海地區受強風影響，可能發生揚塵影響空氣品質，揚塵影響及污染物累積程度視降雨時間及強度而有所變化；北部空品區位於下風處，較易累積污染物，午後光化作用影響易致臭氧濃度上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，未來一週大致是偏南風至西南風影響的大氣環境，天氣悶熱，降雨以午後雷陣雨為主，而午後雷陣雨影響的範圍受太平洋高壓的強度變化而有所差異。

週三、週四（24日、25日）太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨；天氣炎熱，各地高溫約33至35度，大台北地區、花東縱谷氣溫有達36度左右的機率，外出活動請注意防曬並多補充水分。

週五、週六（26日、27日）太平洋高壓稍減弱，各地大多為多雲的天氣，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍擴大，各地皆有降雨可能，提醒外出活動多注意；各地高溫普遍在32度以上，感受悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 34 27 ~ 32 27 ~ 33

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