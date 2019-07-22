搶攻「安靜」商機 滿州度假村找來日本療癒音樂大師

2019-07-22 21:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島夏季一向是熱鬧的時節，唯獨山區的滿州鄉保持靜謐的氛圍，當地一家度假村找來全球知名的日本療癒音樂大師朝瀨蘭，首度舉辦「心靈放鬆音樂會」吸引數百樂迷前往，朝瀨蘭也大讚滿州是療癒台灣與冥想福爾摩莎的最佳場域。

朝瀨蘭長期旅居亞洲各國，擅長採擷亞洲各城市的風土做成音樂與畫作，認為台灣是亞洲最善良、溫暖、快樂與陽光的地方，而大自然的聲音傳遞出其他國家沒有的祥和與祝福，讓自己獲得最多的啟發，受邀到滿州鄉更感受到與他音樂最契合的氛圍。

「滿州鄉很適合放鬆身心，收束內心的躁動。」朝瀨蘭說，評估台灣13個自然場域，考量位在滿州的小墾丁度假村有豐富的台灣生態元素，更用低光害與無殺草劑的方式，靜謐的氛圍與自然共生，特別將滿州作為發表療癒台灣與冥想福爾摩莎的場域。

策劃「心靈放鬆音樂會」的黃耀寬指出，台灣人長期處在高度壓力的環境下，許多行業都深受失眠與憂鬱症之苦，朝瀨蘭的音樂服務許多被失眠困擾的人，搭配滿州鄉絕佳的靜謐氛圍及低光害星空，更能將音樂滲透全身，讓心情沉澱獲得深度放鬆與睡眠。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，朝瀨蘭的音樂採擷大量蟲鳴鳥叫、風穿越山谷、竹林與草原等的呢喃，以及瀑布、河流與海洋的吟唱，加上滿州鄉的氛圍，已經吸引30多個團前來舉辦瑜伽課程，在這幾年觀光旅遊業低潮時，意外創出「安靜」新商機，更是滿州鄉無可取代的優勢。

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