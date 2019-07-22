12年國教新課綱將上路 中南部補教業者開「素養專班」

2019-07-22 21:12

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會歷時2年6個月又29天審議，終於在今年6月完成12年國教新課綱審議，新課綱預計在今年8月開始的108學年上路，雖然委員們辛苦完成重大教改工程，但補習業者也看準了其中商機而躍躍欲試，有補教業者把原本的數學、英文、國文等科包裝成「素養班」，向對新課綱一知半解的家長和學生積極招手，甚至有南部補習班打出「數學素養專班」，強調幫學生補習「數學閱讀理解」和「數學創意寫作」，或是文科圖像統整、程式設計班等，另也有升大學補習班主攻協助「學習歷程檔案」的建立。教育部呼籲，新課綱強調核心素養和全人學習，恐無法靠補習速成加分。

有南部補習班打出「數學素養專班」，強調幫學生補習「數學閱讀理解」和「數學創意寫作」，或是文科圖像統整、程式設計班等，另外，有中部補習班業者指，家長對新課綱的詢問度高，數學和英文都開出素養專班，且以升國一的先修班較多。

反而是台北市補教業者多持平常心，台北市補習教育事業協會總幹事張浩然表示，台北市約有1500家升學補習班，其中800多家是協會會員，因應新課綱約有3分之1的內容改變，協會從去年底開始辦研習，協助補教老師更了解新課綱，其實近年來的教學和考試，早已往「素養題」靠近，不管是強調閱讀能力或與生活情境結合、需要拓增學生的生活經驗等等，均已非過往的背多分或勤練考古題等方式，也因此新課綱今年上路，台北市補教老師們反而平常心看待，在原本既有的各科領域中加強協助學生，也少有所謂的素養專班。

張浩然表示，受到少子化強烈影響，補習班的生源並未因新課綱而增加，補教老師彼此間都說「只要學生人數跟去年一樣就心滿意足」，而對新課綱或素養恐慌的少數家長，多會把孩子往私校送。對於有縣市傳出補習班招生增加3成，在他們看來有些誇張，一家補習班招生增加3成，其他補習班可能就倒閉了，不過的確有南部補習班殺價搶生、殺到眼紅，一科500、800，或喊出3科免費，但家長反而會擔心殺價影響品質。

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