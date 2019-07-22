139線大彰路擬設區間測速 實施日期是…

2019-07-22 21:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕連貫彰化縣和南投縣兩縣的139線大彰路，違規超速特別嚴重，車禍意外頻傳，為了有效遏阻超速行為，縣警局交通隊擬在該路的易肇事路段，向交通部爭取設置區間平均速率監測系統，希望由科技執法和速度管理，讓測速監控由「點」擴及「線」，約束駕駛人行經該路段別再任意讓油門「催落去」。

新北市萬里隧道去年7月實施區間平均速率的測速系統以來，死亡事故大幅降低，新北市警察局今年擴大到北宜公路。限速50公里的彰化大彰路的山路路段，向來是跑車和重機車族享受飆速快感的場地，違規超速情況特別嚴重，縣警局交通隊因而選上該山路路段作為規劃區間測速的路段，案子一旦通過，將會是彰化縣第1條一般道路實施區間測速的馬路，警方希望明年實施。

交通隊日前已向交通部做過第1次規劃報告，交通部初步認為可行，也原則同意，不過，建議警方再修改路段的監控範圍，擇期實地堪察，日後再審。

依照交通隊規劃，擬從大彰路素有「小葉欖仁綠色隧道」之稱的重點路段，即19公里到23公里實施區間測速，路長約4公里。

不過，萬里隧道區間測速長度才約1.1公里，北宜公路約4公里，萬里隧道路線長度恰到好處，區間測速系統上路，的確降低超速違規，減少死亡事故，北宜公路上路後雖發揮嚇阻作用，卻衍生容易塞車的問題，因此，路線長度成了評估的重點項目。

交通隊表示，大彰路目前測速取締以固定桿和移動式為主，固定桿包括芬園鄉大彰路2段、縣安路口，以及去年底大彰路21公里處新設，這支新設不久的固定桿測速器，今年以來已取締3000多件，高居全縣上半年十大測速桿排行榜第4名，顯然，該路段違規超速情況仍有其再強化的空間。

交通隊指出，固定桿或移動式雷達測速執法設備，可精準偵測車速，但多數駕駛人在接近測速桿前，會將車速降低至速限以下，一旦通過偵測區間便又回復超速行駛的行為，使得測速器對於速率的管控，侷限在定點附近距離，將來若能採行區間測速，結合單點測速，對於道路的速度管理，成效會更明顯。

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