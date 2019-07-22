準公幼8月上路 台中家長哀嘆「看得到、吃不到」！

2019-07-22 20:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央準公共化托育政策納入六都實施自8月1日起上路，台中市截至今日共111家私幼加入準公共幼兒園，因加入園所有限、約4成且分布不均，清水、霧峰區等僅2所參加，更有5區掛零，讓家長大嘆政策福利看得到吃不到。

中央準公共化機制擴大補助2至4歲幼兒，教育局指出，就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫忙家長支付；若子女未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月可領取2500元育兒津貼。

由於準公幼收費與公立幼兒園差不多，負擔減輕，不少家長對準公共幼兒園趨之若鶩。

但有家長查詢教育系統公告的準公共幼兒園名單後，赫然發現參與準公共幼兒園家數有限且分布不均，原市區的各區均僅個位數參加，中區僅1家，人口眾多的清水、潭子、霧峰區僅2家加入，甚至有些區掛零，家長問遍住家鄰近的幼兒園，甚至再往外輻射的鄰區，竟均已額滿，政策福利根本看得到吃不到，最後還是只能讓子女讀私幼。

家長不滿指出，以私幼月費9000、1萬元為例，扣掉2500元育兒津貼補助，每個月還要自付6000到7000餘元，比起讀準公幼只要付4500元，還是有差距；台中市等六都已比一般縣市慢1年實施，多1年的準備時間竟還是讓人「不得其門而入」。

教育局指出，台中市735家立案私幼僅292家符合準公幼標準，因無強制性，目前共鼓勵111家參與，參與率已近4成，約可容納1萬1000名幼兒入學。

教育局指出，包括梧棲、大安、外埔、新社、石岡等5區因私幼數本來就少，符合準公幼的園數更少，以致目前沒有準公幼加入（另和平區因本來就無私幼，沒有準公幼），因教育部已將加入準公幼截止日再延到31日，會再儘量鼓勵參加園所偏低的區域加入準公幼；此外，準公幼若園所空間及教保員人數足夠下，也會加速園所申請增班的會勘，以增加招生數。

台中市幼兒教育暨福利協會理事長賴淑娟指出，因多數園所早已啟動招生，生源來源無虞下，加入準公幼難免觀望心理濃厚，但加入準公幼能獲政府設施設備補助且根本不必費力招生，相信明年起應會漸入佳境。

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