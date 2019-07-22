上班族愛吃下午茶提神 高油高糖點心恐增腸躁風險

2019-07-22 19:21

〔記者林惠琴／台北報導〕董氏基金會去年針對上班族調查發現，20至39歲女性高達79%習慣吃下午茶提振精神，但下午茶與三餐相比，容易選擇高油、高糖食物，也因此提高便秘型腸躁症風險，建議可多選擇低腹敏的水果替代點心，以維護腸道的健康。

董氏基金會營養師莫雅淳表示，下午茶常見蛋糕、餅乾、甜點、含糖飲料、中式點心、油炸食物等高油、高糖食物，而研究顯示，高油、高糖食物與腸躁症罹患率呈現正相關，也會降低腸道微生物多樣性、提升發炎反應，甚至造成負面情緒、壓力。

莫雅淳建議，下午茶可選擇富含膳食纖維、維生素C、酵素及植化素的低腹敏水果取代點心，包括奇異果、木瓜、鳳梨、火龍果等。

其中，膳食纖維有助增加好菌、減少壞菌，打造腸道健康環境，水溶性膳食纖維更有利於穩定血糖及情緒，保持抗壓性；維生素C可調節代謝及血清素等神經化學物質合成，有助減緩疲勞、提升美肌力；水果酵素可提高食物消化吸收，植化素具有抗氧化、調節免疫力功效。

董氏基金會強調，不少人不吃水果是因為覺得處理水果很麻煩、外食沒有提供，建議可選擇不用處理或處理較方便的水果，或是前一天先切好放置於水果盒中，已有研究顯示，處理過後存放在冷藏庫中，營養素流失有限，藉此兼顧腸道健康、保持好心情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法