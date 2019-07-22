夏日大太陽！ 醫師籲做好眼睛防曬 多閉眼休息、涼敷

2019-07-22 20:25

〔記者李容萍／桃園報導〕丹娜絲颱風過門不入，天氣轉為典型的夏季天氣型態，各地天氣高溫炎熱，一般人外出會撐傘、戴帽子防曬，卻忘了眼睛也需要防曬。聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛長時間曝露在過量的紫外線中，短時間內可能會造成急性紫外線角膜灼傷，日積月累容易引起黃斑部病變、視網膜病變及白內障提早發生，甚至會有失明風險，建議外出記得戴帽子和太陽眼鏡，預防紫外線對眼睛的傷害。

另外，眼睛如果因為日照而感覺不適，建議可以多閉眼休息、涼敷、滴人工淚液。平時可以多吃蔬菜水果，補充維生素C、E以及葉黃素，來幫助抗氧化。

張文瑞表示，眼睛沒有做防曬，就可能不知不覺造成傷害，長期下來會影響眼睛健康，造成視力提早老化。太陽光的紫外線具有穿透力，雖然眼睛角膜及水晶體具有隔絕效果，但長時間累積，還是可能造成黃斑部病變。眼睛在沒有保護措施的情況下，曝露過量紫外線，可能造成眼睛最外層的角膜破皮、剝落，發生紅腫、疼痛、流淚的症狀，視力會受影響。

長期間在海邊或雪地活動，更要注意眼睛防曬。曾有民眾因為「急性紫外線角膜灼傷」半夜來掛急診，該名年輕患者白天在海邊衝浪，眼角膜因為長時間受到陽光反射而曬傷，雖然當下感受不明顯，到了晚上感覺眼睛異常刺痛、畏光、流眼淚，疼痛不已。

張文瑞議，預防紫外線對眼睛的傷害，最直接的方式就是避免陽光照射到眼睛，對於光線比較敏感或是有眼睛疾病的民眾，到戶外可以配戴有帽緣的帽子和太陽眼鏡；即使沒有太陽的陰天或樹蔭下仍有紫外線，仍應多注意。太陽眼鏡的選購，不是鏡片顏色越深就越好越有效，最好選擇透光率在40％以下，且有經濟部標準檢驗局合格標章認證，品質和效果才有保障。

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