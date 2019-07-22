35歲工人手腳變大罹肢端肥大症 腦下垂體腫瘤作祟

2019-07-22 20:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位35歲汽車鈑金工人阿坤最近因高血糖症併發酮酸中毒到大里仁愛醫院就診，副院長林文玉發現他的臉部粗大，手掌變大又手指頭厚實，甚至連腳都變大，以為是長期勞力工作關係，沒想到竟是罹患肢端肥大症！

副院長林文玉表示，在內分泌新陳代謝科門診中，看見阿坤手掌幾乎是他的1.5倍大，手指頭厚度是他的2倍厚，「高度懷疑是肢端肥大症」，後來生長激素檢驗抽血報告結果為30 ng/mL（奈克/毫升）（正常隨機值<3 ng/mL），果然印證判斷正確。

林文玉再安排腦部核磁共振造影檢查，發現顱底鞍部有顆大腫瘤，由於腦下垂體的體積最多是1立方公分，此腫瘤直徑近3公分，明顯向上壓迫，立即會診神經外科主任楊孟寅評估切除手術。

楊孟寅表示，這顆長在蝶鞍部的腫瘤位於眼睛正後方、腦部正中心，很接近視神經，嚴重者恐將失明。病因是基因變異所造成，幸好是良性，並未轉移且無侵犯性，用微創手術從鼻孔直接進入於顱底打個洞，約1小時順利切除。

林文玉表示，腦下垂體腦瘤是造成阿坤肢端肥大症的原因，是分泌成長激素細胞長出腫瘤，阿坤的肢端肥大症在腦瘤切除後不再惡化，術前平均餐前血糖250～300 mg/dl，降到120 mg/dl，生長激素下降趨近正常，類胰島素生長因子亦下降，並改善腕隧道症候群手麻症狀，整個人神清氣爽。

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