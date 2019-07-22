25歲工人天天嚼檳榔3年多 舌癌末期上身

2019-07-22 18:49

〔記者王俊忠／台南報導〕25歲工人周先生，平時每天常一面工作、一面嚼檳榔，連續吃了3年多檳榔，今年5月舌頭右側出現疼痛感，自己覺得只是舌頭潰瘍未就醫，一段時間後不見改善、疼痛更加劇，求醫確診是舌癌（鱗狀細胞癌）併頸部轉移，臨床上是第4期（末期），緊急開刀後做放射、化學治療，持續門診追蹤。

台南市立安南醫院耳鼻喉科主治醫師邱怡喬指出，舌癌末期的5年存活率約只2成，且舌癌好發於40~60歲間男女，若發覺自身有出現2週以上的舌頭潰瘍未好轉、舌部有硬塊或持續麻木感、出血等狀況，很可能是舌癌已經找上身了，建議第一時間儘快就醫，以免延誤病情。

邱怡喬表示，台灣檳榔攤到處林立、嚼檳榔人口高達240萬人以上，患者周男是其中之一。據統計，口腔癌患者高達88％有嚼檳榔習慣，嚼檳榔是口腔癌發生率及死亡率居高不下的主因，因為其成分中的「檳榔素」及「檳榔鹼」均具有致癌性；另外添加的「荖花」也有致癌物質，可見由「石灰」、「荖花」和「檳榔果」組合而成的檳榔，最易造成口腔黏膜病變發生，嚴重時會惡化成癌細胞，建議嚼食檳榔習慣者，每年都要接受口腔黏膜篩檢，可大幅降低死亡率。

邱怡喬說，口腔癌是泛指發生在口腔惡性腫瘤的稱呼，以鱗狀細胞癌居多，舌癌是常見口腔癌類型之一，為遠離口腔癌，他呼籲民眾戒菸、戒檳榔和定期口腔黏膜檢查。口腔黏膜檢查不會疼痛，由醫生目視或觸診口腔黏膜，看有無疑似癌前病變或癌症的病兆，除可早期找到口腔癌，更重要的是找出癌前病變、予以適當治療，早期阻斷癌症發生，也減少日後再發生癌前病變與癌症的風險。

目前針對有嚼檳榔或吸菸者，國民健康署補助30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、18歲到未滿30歲嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，民眾可持健保卡（18歲至未滿30歲原住民請多備戶口名簿）到醫院耳鼻喉科接受口腔粘膜檢查，防範於未然。

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