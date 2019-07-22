旗山大德里參與式預算方案票選 「蕉城文化觀光之旅」勝出

2019-07-22 17:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山區大德社區舉辦「公民審議參與式預算方案」投票，就社區居民討論出的3個提案進行票選，結果有529人參加投票，投票率近3成，其中「蕉城文化觀光之旅」提案以394票勝出，可獲得10萬元經費補助執行。

公民審議參與式預算方案就是由社區居民自己討論、提案，經投票決定未來社區執行方案，經費由政府部門編列預算，以提高社區居民對公共事務的參與度。

旗山區推動公民審議參與式預算績效卓著，今年計有大德、廣福兩里申辦，其中，大德里居民有3項提案，包括「傳承旗山美食－社區產業文化及故事行銷」、「想起小時候童玩與桌遊設計」與「蕉城文化觀光之旅」，從7月15日至21日在大德社區活動中心辦理投票，16歲以上居民都有投票權，每人可勾選2項提案。

大德里長、也是大德社區發展協會理事長曾慶義表示，大德里設籍人數約2742人，此次有529人參加投票，投票率近3成，3個提案得票數分別為：「傳承旗山美食－社區產業文化及故事行銷」386票、「想起小時候童玩與桌遊設計」253票、「蕉城文化觀光之旅」394票。

他表示，大德社區涵蓋旗山火車站、老街市中心，地靈人傑、人文薈萃，目前每到週休假日遊客如織，社區將進行文化資源盤整、編印旅行地圖和導覽手冊，並培訓導覽人員，提供更優質的旅遊服務。

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