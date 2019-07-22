鼓勵孩子採黃藤別怕刺 原民校長傳承泰雅文化

2019-07-22 15:55

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天下午公布108年師鐸獎獲獎名單，72位得主為教育和孩子付出各有動人故事，台中市博屋瑪國小校長比令亞布，是泰雅文化傳承的舵手，全力讓孩子成為具備泰雅靈魂的全人，獲得評審團肯定和感謝。

台中市博屋瑪國小校長比令亞布，多年來致力於推動泰雅文化研究與推廣，在民國105年使該校成為全國第一所原住民實驗小學。他表示，以泰雅文化為核心課程，將泰雅文化課程紀錄片作為文化傳承媒介及學校教學素材，並於日本、中國、德國及美國發表，將原住民傳承經驗分享至全世界！

比令亞布表示，以4年級藤編課程為例，學生要到山林採摘黃藤，黃藤全株都有銳刺，學生們絲毫不懼怕用雙手抽藤，任務結束後還說：「感謝祖靈！讓我們可以順利找到黃藤且一切順利！」這種發自孩子內心真誠的感謝，代表對泰雅文化的認同已深植於孩子的內心。

國立馬公高中老師張祖德是台北人，卻比澎湖人更像澎湖人，他表示，因為在澎湖服兵役時，受派擔任弱勢學生營隊的輔導工作，而與澎湖結緣，深切感受離島資源缺乏，也發現比起自己成長的台北都會地區應該更有教育著力之處，於是報考成為澎湖教師。

張老師初任澎湖教師時，驚訝發現澎湖的孩子大多怕水且不敢接近海洋，因此他規劃多元選修課程，積極帶領師生透過獨木舟的課程訓練、跨島的挑戰活動，讓學生深入瞭解這塊生長的島嶼，更理解鄉土的歷史文化及珍貴無比的海洋資源，努力找回海島子民親水的本能與自信。

新北市三峽區插角國小附設幼兒園老師邱琍貞，發現中班入園的阿萍（化名）無法聽從老師指令，經觀察是因為聽力有障礙，她帶學生至醫院評估後診斷為中度聽力障礙，由於阿萍家庭經濟因素，邱琍貞老師為阿萍募集兩對助聽器，且因練習說話的期間，沒人可與阿萍對話刺激語彙能力，於是讓阿萍住到自己家，讓兩位女兒與阿萍多互動。

邱琍貞老師表示，曾有一年母親節的時候，阿萍突然對她說：「老師你可以當我媽媽嗎？」讓她非常感動，阿萍的語言能力已進步許多，國中時期還參加母語演說比賽。評審團肯定邱老師不僅落實幼兒園課程實踐，積極推動幼教活動，規劃多元學習環境，以提供幼兒豐富的學習機會，還發揮大愛協助學生改變人生，深受學校校長、教師及家長的高度肯定。

今年共有167位候選人，72位得主包括校長12名、教師60名，以教育階段區分為幼兒園1名、國小30名、國中14名、高中職14名、特殊教育3名、大專校院10名，9月26日將於陽明山中山樓由蔡英文總統親自表揚。

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