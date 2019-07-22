扯！港南公園外籍移工烤肉、自行車道豎立廣告 竹市府取締

2019-07-22 15:19

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市港南運河公園和17公里自行車道經市府整理改造後，成為民眾假日休閒的好去處，不過，市府城銷處近期也發現不少違規行為，像有外籍移工聚集烤肉，還有人未經申請擅入運河區划獨木舟，更有業者利用自行車道之便違規豎立廣告物，都已影響大眾使用公共空間，城銷處除巡查取締，也呼籲大家發揮公德心，互相提醒，共同維護公共環境。

市府城銷處表示，港南運河公園整修改造完工後，也隸屬公園管理範圍，因此公園內不得使用明火，更延禁烤肉等行為，不過，最近幾週已發現不少外籍移工會聚集在公園的涼亭內或草地上，擅自升木炭烤肉或烤魚等，部分草皮出現黑漬情況，經市府巡查人員制止後才滅火，但已造成周遭環境髒亂。

此外，上週也發現有民眾擅拿獨木舟，在未申請且未穿著救生衣情況下，進入港南運河划獨木舟，雖然市府曾在2009年依水域遊憩管理辦法公告可從事獨木舟活動，但從事獨木舟相關活動應依辦法作好相關安全措施，目前市府還未豎立相關告示牌，請想划獨木舟的民眾等市府完成告示牌的提醒後，再依規進行獨木舟水域活動。

城銷處更發現有業者在17公里自行車道的指標處豎立廣告，讓遊客或民眾還以為是市府的廣告行為，經民眾或市府巡查人員發現後，會要求業者拆除，否則將依規請警方會同拆除。

城銷處提醒民眾，市轄公園或公共設施經改造後，成為大眾喜歡去的場域，市府樂見公共設施發揮使用功效，但也呼籲民眾發揮公德心，一起維護公共設施，延長其使用年限。

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