低碳家園好康來了！改造綠屋頂綠牆最高補助20萬元

2019-07-22 14:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動城市之森目標，今年辦理綠屋頂補助，將祭出最高420萬元補助，補助至少21個單位進行綠屋頂、綠牆的改造，一起為城市降溫，減緩熱島效應，建立永續的低碳家園，不管是公立學校、大型商場、公司行號或社區住宅都可申請，邀請市民一起響應低碳家園。

新竹市副市長沈慧虹今天說，地球暖化嚴重，都市開發密集導致熱島效應，竹市大樓林立，熱島效應明顯，因此市府啟動城市森林計畫，鼓勵民眾利用閒置大樓屋頂及陽台，改造為綠屋頂，種植花草植物，創造「生態跳島」。

綠屋頂不僅可吸引鳥、蝶、昆蟲棲息繁衍，還可隔熱降溫、保留雨水、吸收二氧化碳、降低食物里程，且可凝聚居民情感，一舉多得。市府從2015年開始，已補助51處機關與社區建立低碳家園，綠化面積超過2607平方公尺，每年約減碳358公噸，每年節水量約546公噸。

參與此計畫的三民國中校長洪碧霜說，去年學校獲補助打造生態綠牆及綠屋頂示範點，綠牆連結教學大樓1到4樓走廊的陽台花圃，春天綻放金黃色的三星果藤，夏天有香草香味的金銀花，不僅有降溫效果，也讓校園充滿綠蔭花香。

而綠屋頂則利用樓層露台，採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，可讓學生就近觀賞水生動植物，了解生態環境。除美化校園，還可淨化空氣、減少光輻射，落實綠色校園環境教育。

今年環保局針對低碳永續家園的總補助經費有420萬元，是歷年來最高的，且擴大補助對象，至少有21個單位可獲改造補助。

補助經費限用在公共區域的低碳措施，像是綠屋頂、綠牆，或補助建築節能及資源循環等，像是公共空間自然採光、照明節能及耗能設備節能，資源循環包含水資源再利用及落葉堆肥。

低碳家園補助申請即日起到9月30日，對象有兩類，第一類為已獲低碳永續家園銅級、銀級認證的里辦公處，改造總經費80萬元，每單位最高補助20萬元；第二類包括有管理委員會的住宅社區、社區發展協會、里辦公處、公私立學校、大型商場、公司行號，每單位最高補助20萬元。可電洽：03-536-8920分機8036。

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