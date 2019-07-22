台灣學生特別有禮貌…日高校校長團參訪虎農印象深

2019-07-22 14:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「台灣的學生特別有禮貌」，日本高校校長參訪團今天到虎尾高農交流，參觀該校的生物產業機電科自造實驗室，畜產保健科蛋雞舍、肉雞舍，尤其是學生的良好態度，讓校長們留下深刻印象。

為促進台日學生經驗交流與加強兩國高職學校實質合作關係，來自日本關西等地區20名高校校長團及台灣國際教育聯盟相關人員，今天專程參訪虎尾高農，由虎農校長李重毅導覽解說，帶日本校長了解台灣高職學校的課程與教學內容、理念，讓日本校長們為之驚豔。

雙方互贈紀念品，雲林農田水利會長林文瑞也到場迎賓，虎尾高農學生現場駕駛耕耘機，還分別參訪虎尾農工生物產業機電科自造實驗室，畜產保健科蛋雞舍、肉雞舍、食品加工科，讓大家品嚐學生烘焙的餅乾、自製霜淇淋。

京都府立山城高等學校校長細野吾、三重縣立鳥羽高等學校校長角屋貴久等人對虎農學生讚譽有加，期待未來兩地高職學生交流愈來愈熱絡，提昇孩子及學校的專業及學習。

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