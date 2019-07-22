高市環教AR遊戲 樹科大金牌團隊操刀

2019-07-22 13:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學動畫與遊戲設計系A/VR設計團隊，為高市空氣品質環境教育資源中心設計建構懸浮微粒（PM2.5）汙染教學AR遊戲「See it through ~PM2.5 AR體驗遊戲」操刀，作品已在Google Play公開分享（網址https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunfu.stu.pm25），提供寓教於樂的環保教育體驗學習，有興趣民眾可上網瀏覽。

動遊系主任蘇中和表示，該遊戲作品係以「能見度」與「人體歷險記」單元，透過多媒體新科技達成STEM教學，並讓學子瞭解空氣品質狀態與懸浮粒子造成的身體危害。

蘇中和說，動遊系在校方資金挹注下，大力發展體感A/VR遊戲設計，並應用在動遊系課程的科技藝術與STEM教育，獲獎無數，尤其創新科技應用與藝術教育結合，讓體感互動領域設計更活潑，也讓學生在專業之外的跨領域運用更得心應手。

高市環教AR遊戲設計者之一曾偉凱，即為該校動遊系校友並在應用設計研究所深造，求學期間參與無數遊戲設計競賽成績斐然，今年畢業後，立即無縫接軌進入高市軟體園區遊戲公司就業。

高市環教AR遊戲設計者之一曾偉凱（左），右為樹德科大動遊系主任蘇中和。（樹德科大提供）

高市環教AR遊戲「See it through ~PM2.5 AR體驗遊戲」，由樹德科大金牌團隊操刀。（記者蘇福男翻攝）

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