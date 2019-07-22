台澎海纜「最後一哩路」 強勢警力下開挖調查

2019-07-22 13:54

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣─澎湖16萬1千伏特線電纜工程「最後一哩路」雲林口湖陸上1.4公里，台電公司變更工法將以「推進」施工，為了解地下管線狀況，工程單位今天早上現場開挖路面，村民擔心被騙反對施工，一度與警方僵持不下，最後在130多名警力以人牆將抗議民眾隔離在施工區外，工程順利開挖。

「台澎海纜線路工程」是為串連台灣本島與澎湖電力，全長68公里，海底電纜已完工，僅剩雲林口湖市區約1.4公里地下電纜，村民憂心高壓電纜電磁波會影響健康，強烈反對施工。

上月30日說明會後，台電工程人員及機具今一早到現場要開挖，工程單位還自請保全人員到場協助，20多位村民到場表達反對施工，縣議員蔡孟真行經下車了解，聽了村民訴求，希望台電要取得村民同意再施工。

王珍賢等多位村民表示，不是不讓台電施工，但希望能變更路線到郊區，高壓電電磁波輻射對人體健康仍有疑慮，為了後代子孫安全，堅絕反對電纜線從市區經過。

村民質疑台電以試挖為藉口施工，堅持不讓機具開挖，雙方僵持1個小時，北港警分局長王立德依集會遊行法請村民解散，接著以警力圍起人牆將抗議民眾隔離在施工區外，台電工程人員才順利開挖。

台電輸變電工程處中區施工處經理黃俊龍指出，電纜埋設工法明挖民眾有疑慮，變更為「推進」方式，今天是為現場管路調查，全程有5處調查點預計3天完成，每處完成即回填，並不是施工，是試挖的管路調查。

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