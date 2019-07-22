新課綱上路！ 社區大學辦論壇串接國教

2019-07-22 13:39

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱8月上路，不只是學校動起來，全國的社區大學也動起來！教育部補助辦理《社大與十二年國教》計畫，明天將在剝皮寮舉辦「開門辦教育──社大串接十二年國教的100種辦法」論壇，除了分享全國10所社區大學串接在地高國中小的扎實實踐經驗，並一同宣示未來會擴大攜手成就新學習典範。

主辦單位社團法人社區大學全國促進會理事長謝國清表示，去年8月起，社區大學全國促進會與全台10所種子社大齊聚，以自身為中介，連結體制學校、在地社群資源，發動名為《社大與十二年國教》之計畫行動。從「社區和社群為本」的視角，與在地高國中小創建共學社群、研發課程，也面向公眾辦理教育論壇，搭建教育改革的溝通橋樑，迄今累積近1年的實作經驗。

謝國清表示，長期以來，社區大學被視為成人教育的發展基地，與國民體制教育看似陌路兩條，然而社大長年以地方材料所發展出「接地氣」的學習內容，以及強調個體與生活經驗對話的學習路徑等條件，與「培養終身學習者為目標」的新課綱理念，極為貼合，而社大學習資源更可陪伴豐富在地各級學校要開出的饒富地方情境的「校本位課程」，甚至進一步協助部定課程，往社會、自然科學、藝術、綜合活動領域開拓課程。

明天上下午有2場論壇「跨體制教育橋接的精神內涵與意義」、「社大與一般公私立學校、實驗教育的合作實踐」，著眼談論橋接台灣體制內外、成人和青少教育工作的願景初心、實戰經驗外，同時也將展出全促會、10所種子社大與地方學校協力之成長集錦，除吸引多所社區大學夥伴出席關注，理解未來如何在自身所在地陪伴學校成長以外，也將匯聚體制學校教師和體制外教育工作者一同討論探究。

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