北市十大死因 慢性病佔7項、 癌症再居冠

2019-07-22 12:54

〔記者蔡思培／台北報導〕107年北市十大死因出爐，其中慢性疾病就佔了7項，每100人中約有64.3人死於慢性疾病，癌症更已連續47年位居首位。十大癌症死因部分，則是由肺癌、大腸癌分別連續33年及5年蟬聯首席與次席。

衛生局今公布107年北市十大死因，去年台北市民死亡人數為1萬8050人，比前年增加416人（提升2.4%），死亡者平均年齡為76.4歲，比全國平均年齡73.0歲高。依世界衛生組織（WHO）公布2000年世界標準人口結構調整計算，北市標準化死亡率為每10萬人口317.6人，比前年增0.3%，近10年則平均年降1.4%，且低於全國標準化死亡率415.0人，是台灣22縣市中除金門縣與連江縣外，標準化死亡率最低的縣市。

衛生局指出，十大主要死因死亡人數占總死亡人數的7成8，包括7項慢性疾病 （佔64.3%），其中惡性腫瘤（佔29.0%）仍居首位，其餘依序為心臟疾病（16.6%）；肺炎（9.0%）；腦血管疾病（6.4%）；糖尿病（3.8%）；腎炎、腎病症候群及腎病變（3.4%）；慢性下呼吸道疾病（2.8%）；事故傷害（2.5%）；敗血症（2.5%）；高血壓性疾病（2.1%）。

去年台北市民癌症死亡人數為5238人，平均每天死於癌症人數約有14.4位市民。十大癌症死因以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為結腸、直腸和肛門癌；肝和肝內膽管癌；女性乳房癌；前列腺（攝護腺）癌；胰臟癌；胃癌；口腔癌；非何杰金氏淋巴瘤；卵巢癌。

癌症已37年蟬聯國人死因第1名、47年蟬聯北市十大死因之首，衛生局指出呼籲民眾落實健康飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳的健康生活型態，以預防癌症的發生。

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