台灣女子攜含豬肉「黃山燒餅」入境 挨罰20萬元

2019-07-22 12:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕什麼燒餅這麼貴？一個燒餅20萬元！答案是從中國帶回來含有豬肉成分的「黃山燒餅」！

一名台灣女子昨天從中國福建琅岐碼頭搭乘金龍輪入境馬祖南竿福澳碼頭，通關時被我國海關X光機查出行李有疑似食品，海關人員與馬祖檢疫站人員再三詢問「是否有攜帶違規物品」，該女子仍否認。

檢疫站人員在檢查該女子的行李中，發現一盒包有豬叉燒內餡的「黃山燒餅」，隨即依法開出新台幣20萬元罰單。據了解，該女應該是忘了行李中有這樣違規物品，事發當下她全身發抖，但檢疫站人員仍依法執法。

為了避免中國豬瘟在國內肆虐，行政院農委會防檢局在入境區域嚴加檢查，旅客及返國民眾不要攜帶動植物及其產品入境，尤其是來自非洲豬瘟疫區肉類產品，違規者第一次依法裁罰新台幣20萬元，第二次可處100萬元；外來人士遭罰新台幣20萬元以上，未能立即繳清者將被拒絕入境。

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