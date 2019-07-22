廁所裡竟然飄茶香 原來角落多了這一桶...

2019-07-22 11:55

［記者王秀亭／台東報導］飯店廁所裡擺了一桶茶葉，不是客人的遺失物，而是飯店業者特地放置的烘茶機，要以機器散發的茶香取代人工香精，讓廁所飄滿茶香，如廁民眾說，聞起來舒服，沒有化學刺鼻香味，原來是把茶葉當芳香劑。

鹿野鄉是台東縣主要茶葉產區，紅烏龍是該茶區特色茶，「茶鄉就該有茶香的味道」鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，一次偶然機會，把小型烘茶器放進廁所裡，室內頓時瀰漫著茶香，效果竟比人工香氛還要好，所以就讓大廳和一樓廁所溢滿茶香。

為使烘茶機加熱時，底層茶葉不碳化，飯店員工需要每天翻覆，潘貴蘭說，烘茶桶裡的茶葉全是可以拿來泡茶的紅烏龍，發現大廳烘茶桶的茶葉偶有減少，可能有好奇民眾隨手抓一把放口袋，甚至有客人拿一把回房泡，還向飯店人員說泡茶效果好。

不過，桶子裡的茶葉幾經多人翻覆，且一年換一次，潘貴蘭建議，還是到鹿野地區各大製茶廠買茶回家泡更安全與安心，雖然一桶茶葉價值不菲，看到客人可以放鬆心情，又能間接行銷紅烏龍，很棒也值得。

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