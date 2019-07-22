對流雲系發展旺盛 17縣市大雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕受對流雲系發展旺盛影響，今日易有短時強降雨，氣象局今上午針對雙北及高雄等17個縣市發布大雨特報。
氣象局於上午10點25分，針對除彰化、嘉義市以外的17縣市發布大雨特報，包含基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
氣象局提醒，今天台灣東半部地區及恆春半島有局部大雨的機率，午後台中以北、南投地區及其他各地山區也可能有局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風。
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〔即時新聞／綜合報導〕受對流雲系發展旺盛影響，今日易有短時強降雨，氣象局今上午針對雙北及高雄等17個縣市發布大雨特報。
氣象局於上午10點25分，針對除彰化、嘉義市以外的17縣市發布大雨特報，包含基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
氣象局提醒，今天台灣東半部地區及恆春半島有局部大雨的機率，午後台中以北、南投地區及其他各地山區也可能有局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風。