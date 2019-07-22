市場設計不良 柯市府抗議聲中辦攤位抽籤

2019-07-22 11:45

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推環南市場改建，第1期工程10月試營運，攤位卻設計縱向，非傳統市場橫向，影響做生意、引發不滿。台北市政府今上午辦中繼市場攤位抽籤大會，市場處副處長汪昭華禁止攤商拉「柯文哲下台」的抗議布條入場，先引爆口角衝突。市場處參議王夢龍隨後仍宣布抽籤，拒抽籤者要先向市場處登記予以保留，若沒登記則由市府代抽；最後在抗議聲中進行抽籤。

幾位抽籤的攤商認為，北市府設計不良，且市場處溝通不良，這些拒絕抽籤的攤商抗爭訴求也沒錯，但無奈他們要養家活口、趕緊安頓未來生計，但有些人則擔心若不抽籤最後反而喪失攤位，最後都選擇了抽籤，並感嘆大勢已去。

今早第一果菜批發市場休市，但市場內聚集5、600位攤商，抽籤大會場外已掛上各式抗議布條，還有攤商二代現場發訴求書指「北市府不是我們的房東！我們人民才是北市府的頭家；我們的生計，不只是柯市長拿來拍影片的政績」。

環南市場第1期工程預計8月完工，攤商代表高小姐對媒體說明，攤商3月24日看設計平面圖，但5月19日第一次到場看攤位才親眼意識到攤位縱向的問題，請問台灣哪一個市場是縱向？汪昭華卻向前理論，嗆請問台灣哪一個市場是橫向，質疑高說的是「政治語言」。隨後另一位市場處人員加入戰局，嗆高不是攤商；一群攤商立刻聲援高，齊聲說「我是攤商！」引爆第一波口角衝突。

為解決爭端，北市府曾提替代方案，要將中繼市場4樓釋出做理貨及出貨空間，並增加1倍營業面積、租金打75折，盼1樓沒有零售需求的攤商可移至4樓，如此1樓就有足夠空間可將攤位從縱向調整為橫向。但王夢龍也在現場說明，該處361個蔬菜攤只有4攤願意搬遷，攤商希望4樓增設電梯，但評估後不需要，也不符合效率。

抽籤大會前，攤商打算將場外的布條拉至場內，又被汪昭華及現場駐衛警禁止，攤商抗議「為什麼舉牌權都沒有！」攤商至大會現場鼓譟拒抽籤，汪要求警方排除「把叫囂的朋友請到外去」，引發第二波口角衝突，就連與會的公民參與委員林美娜都痛斥警方「你為什麼介入！」場面混亂，王夢龍甚至跪在桌上與嗆聲攤商隔空交火，最後在抗議聲中抽籤。

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