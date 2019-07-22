清除峨眉湖布袋蓮 竹縣經費將增加到600萬元

2019-07-22 11:29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣大埔水庫上游的峨眉湖，經常被增生布袋蓮覆蓋影響水質和觀瞻，縣長楊文科為此拜會管理水庫的苗栗農田水利會，兩機關決議增列整治經費，讓清除布袋蓮的費用從1年200萬元增加到600萬元。

陪同楊文科拜會苗栗農田水利會的峨眉鄉長王增忠說，峨眉湖面積137公頃，水利會每年200萬的布袋蓮清除經費採機械打撈方式，先選定撈除地點-人工集中到岸邊再機械撈除運走，這樣每年可清運布袋蓮的面積約1公頃，布袋蓮蔓延速度快，不到1個月就可長出1個足球場大，遇到水情不佳無法靠洩洪方式排除，峨眉湖就會被布袋蓮佔據，像是舖了綠色的地毯，讓水質缺氧，危及動植物的生態，鄉公所推出的遊艇環湖行程也受到波及。

縣府轉述會議結論，除了楊文科當場承諾縣府將投入1年200萬元協助清除布袋蓮外，苗栗農田水利會會長謝福弘也同意再向農委會爭取1年200萬元補助，加上水利會每年原本的200萬元，預估明年的清除費用可望有600萬元。

苗栗農田水利會表示，為加速大埔水庫布袋蓮排除，採行的策略包括設置攔污索、利用排洪兼排除、出動水草收割機，其中攔污索可引導布袋蓮下移路線，適時阻攔不會隨風向往上游回漂。水草收割機是針對岸邊殘株與無法動力往下游移動的水生植物，以機械方式打撈，並配合其它設施將水陸交界的殘株一併徹底清除。

水利會強調，最經濟的作法是蓄高水庫水位，利用排洪閘門開啟洩洪時絞碎布袋蓮一併排放，今年水情不錯，已經洩洪15次、圈圍排放約60公頃的布袋蓮，配合攔污索阻攔，成功將很多多年生的布袋蓮一併排出。

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