靜宜「暑期創意閱讀營」 偏鄉學童夜宿大學圖書館

2019-07-22 11:05

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學與南投縣文化局圖書科及18度C文化基金會合作，共同為南投縣20多所偏鄉學校及南投「我愛閱讀」護照認證表現優異等46位學生，舉辦「第五屆暑期創意閱讀營，學生夜宿靜宜大學圖書館，利用3天2夜接觸豐富館藏資源，啟發創意及興趣，藉此培養學生閱讀習慣。

靜宜蓋夏圖書館館長及閱讀書寫暨素養課程研發中心主任陳明柔表示，這項活動已邁入第五年，不僅將更多南投偏鄉孩童帶進大學圖書館的學習場域，也整合相關資源，建立完善產官學合作機制，善盡大學社會責任。

她說，活動過程發現，新世代的孩子更能接受多元的學習模式及環境，並透過閱讀歷程，啟發更多想像及興趣。

南投文化局圖書科長劉雅馨表示，此次營隊成果豐碩，學生以摺紙、拍攝、演戲表達完整故事，是閱讀的進階版，並鼓勵學生踴躍參加營隊，進而愛上閱讀，體會閱讀樂趣！

負責營隊的助理教授沈芳序表示，今年的「暑期創意閱讀營」以「動物」為主題，最大特色是在成果發表中，46位小學員以精心設計的短劇揭開「動物劇場」序幕，並以製作的手機短片，呈現營隊課程的摺紙作品及相關動物議題。學員透過營隊認識朋友、克服離家恐懼，也可培養思考及表達能力，並從小組討論中，學習聆聽不同想法，達成共識。

炎峰國小黃郁雯說，參與營隊學習到說故事及閱讀的方法；第一次參加營隊的復興國小陳巧則表示，課程設計很有趣，夜宿圖書館很新鮮，下次一定再參加。

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